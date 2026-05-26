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Agarran a tres infractores en Soledad

Por Redacción

Mayo 26, 2026 03:00 a.m.
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Agarran a tres infractores en Soledad
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      Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a tres individuos por su probable participación amedrentando personas en la calle, por allanamiento y por robo.

      En un primer hecho, los agentes soledenses aseguraron a José "N" de 37 años de edad, quien escandalizaba en la vía pública, lanzando amenazas verbales en calles de la cabecera municipal. Al momento de informarle de la falta administrativa que cometía, agredió físicamente a los agentes, por ello, fue detenido por delitos contra servidores públicos a la autoridad. 

      En otro caso, policías soledenses detuvieron a Josefina "N" de 42 años de edad, por cometer el  presunto  delito de allanamiento de morada en contra de una mujer en la localidad Valle de La Palma, además de ser responsabilizada de robarse bienes de la propiedad. 

      Finalmente, en la colonia Rivas Guillén Norte, un hombre fue señalado de intento de asalto violento de una motocicleta. Durante el arresto el probable responsable, quien dijo llamarse Alberto "N" y tener 31 años de edad, se constató que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Junto con el detenido, fue asegurada una motocicleta marca Italika, modelo 2024, color negro.

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       Las tres personas, así como lo decomisado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, institución que continuará con el proceso y definirá su situación legal.

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