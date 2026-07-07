Tráiler derriba postes y deja sin luz a colonias de la capital
El percance ocurrió sobre la lateral de Salvador Nava, a la altura de la glorieta Mariano Jiménez; vecinos reportaron apagón
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Un tráiler derribó postes de energía eléctrica luego de enganchar el cableado mientras circulaba por la lateral de la avenida Salvador Nava, a la altura de la glorieta Mariano Jiménez, en la colonia Del Real.
De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga avanzaba por la zona cuando alcanzó los cables y provocó la caída de infraestructura eléctrica, lo que generó un apagón en colonias cercanas.
Vecinos de Himno Nacional y Balcones del Valle reportaron que se quedaron sin suministro eléctrico tras el percance, por lo que varias calles permanecieron a oscuras.
Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para retirar los postes dañados y realizar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.
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Autoridades también mantienen vigilancia en la zona para prevenir riesgos a automovilistas y peatones, debido al cableado y la infraestructura afectada.
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