Tráiler derriba postes y deja sin luz a colonias de la capital

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Un tráiler derribó postes de energía eléctrica luego de enganchar el cableado mientras circulaba por la lateral de la avenida Salvador Nava, a la altura de la glorieta Mariano Jiménez, en la colonia Del Real.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad de carga avanzaba por la zona cuando alcanzó los cables y provocó la caída de infraestructura eléctrica, lo que generó un apagón en colonias cercanas.

Vecinos de Himno Nacional y Balcones del Valle reportaron que se quedaron sin suministro eléctrico tras el percance, por lo que varias calles permanecieron a oscuras.

Personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió al sitio para retirar los postes dañados y realizar las maniobras necesarias para restablecer el servicio.

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Autoridades también mantienen vigilancia en la zona para prevenir riesgos a automovilistas y peatones, debido al cableado y la infraestructura afectada.