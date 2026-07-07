Tráiler sin frenos se estampa contra una barda
El vehículo tuvo una falla mecánica y el conductor perdió el control
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CIUDAD VALLES.- Un tráiler se quedó sin frenos cuando circulaba por la Carretera al Ingenio y terminó estrellándose contra el portón de un predio. La mañana de este lunes, el chofer de un tráiler marca Kenworth, color amarillo, que circulaba sin remolque, se desplazaba con dirección del ingenio hacia la zona centro.
Sin embargo, al intentar salir de la Carretera al Ingenio para incorporarse a la avenida Pedro Antonio Santos, la unidad sufrió una falla en el sistema de frenos y el conductor perdió el control. Debido a ello, el tractocamión siguió de frente y colisionó contra la barda de piedra y el portón de un predio particular.
Milagrosamente, la pesada unidad no impactó a ningún otro vehículo ni había peatones en la zona al momento del accidente. Aunque el tráiler sufrió daños cuantiosos, su conductor resultó ileso.
Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Finalmente, el trailero llegó a un acuerdo con el encargado del predio por los daños ocasionados.
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