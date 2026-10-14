Ahora, detuvieron a más de treinta personas
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Durante las últimas horas, un total de 34 personas fueron detenidas por oficiales de la Guardia Civil Estatal, por su probable participación en distintos hechos constitutivos de delito. La corporación informó que las distintas actividades ilícitas por las que fueron aseguradas en posesión de droga, violencia familiar, allanamiento, robo, amenazas, delitos contra la seguridad vial y conducción de vehículos con reporte de robo.
Como resultado de las intervenciones, también fueron recuperados dos vehículos con reporte de robo, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente para los trámites correspondientes. Por otro lado, en acciones contra el narcomenudeo, los elementos estatales aseguraron 301.8 gramos de marihuana, 82 dosis de una sustancia con características de metanfetamina y dos dosis de una sustancia con características de cocaína.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá los operativos de vigilancia y prevención, así como la coordinación institucional, para atender hechos delictivos.
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