Motociclista sufre aparatoso accidente en Valles
Perdió el equilibrio y cayó; fue trasladado al Hospital General
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CIUDAD VALLES.- Un hombre resultó con lesiones de gravedad luego de sufrir un accidente cuando circulaba en motocicleta rumbo al fraccionamiento El Sol.
Este lunes, alrededor de las 21:00 horas, los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio a un hombre identificado como Juan Ramón.
De acuerdo con la información recabada, esta persona conducía una motocicleta sobre la avenida Adolfo López Mateos, pero entre la colonia Vista Hermosa y el fraccionamiento El Sol perdió el equilibrio y se cayó.
Algunos comentaron que la motocicleta tuvo una falla mecánica; otros sospechaban que el hombre andaba alcoholizado.
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Debido a que sufrió heridas de consideración en la cara y quedó desorientado, los paramédicos tuvieron que trasladarlo al Hospital General.
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