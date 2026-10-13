Conductor de camioneta sufre volcadura en Río Santiago
El conductor resultó con golpes leves y no requirió atención médica tras el incidente vial.
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Esta mañana se registró una volcadura en el bulevar del Río Santiago, a la altura del puente Rubén Darío.
El reporte al 911 fue recibido esta mañana, cuando el conductor de una camioneta Ford circulaba sobre el bulevar con dirección al Circuito Potosí.
Al entrar a una curva, un vehículo se le cerró y para evitar el choque, se subió a la guarnición y posteriormente volcó.
El conductor sólo terminó con golpes leves que no ameritaron atención médica.
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Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento del incidente.
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