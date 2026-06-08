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Aparatosa volcadura de camión cañero en Valles

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Aparatosa volcadura de camión cañero en Valles
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      CIUDAD VALLES.- Un camión cañero terminó volcado en el Libramiento Poniente, frente a las instalaciones del C-4; el chofer resultó ileso.

      El percance sucedió la tarde de este domingo, en el kilómetro 2 del libramiento, frente a las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Ciudad Valles.

      De acuerdo con la información recabada, el chofer de un camión de cabina roja, con remolque tipo jaula en el que transportaba varias toneladas de caña, se desplazaba con dirección del Centro Cultural hacia la carretera libre Valles-Rioverde.

      Sin embargo, se presume que, a causa de una falla mecánica, perdió el control del volante y se salió del carril hacia la derecha, volcando su unidad.

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      A pesar de lo aparatoso del accidente, el camionero resultó ileso; solo se reportaron pérdidas materiales.

      Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad accidentada.

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