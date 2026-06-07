Hallan camioneta abandonada con drogas y cargadores

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Una camioneta abandonada, hallada en Matehuala, con dosis de marihuana y cristal, además de armamento prohibido, fue asegurada por la Policía de Investigación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, durante labores operativas realizadas en el municipio de Matehuala, elementos de la Policía de Investigación (PDI) aseguraron un vehículo y diversos indicios relacionados con posibles hechos delictivos.

La acción se derivó de un recorrido de vigilancia efectuado por agentes investigadores en la colonia La Lagunita. Al transitar por dicha zona, detectaron una camioneta marca Ford, tipo pick-up, línea F-150, color blanco, que se encontraba entre la maleza de un lote baldío. Tras implementar las medidas de seguridad correspondientes, los agentes realizaron una inspección y confirmaron que la unidad se encontraba aparentemente abandonada.

Durante la revisión física del vehículo, fueron localizadas tres bolsas con marihuana, así como dos bolsas con "cristal". Además, se aseguraron siete artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", un cargador para arma de fuego y un portacargador.

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Todos los indicios fueron debidamente embalados y, junto con el vehículo, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a las investigaciones y a los trámites legales correspondientes.