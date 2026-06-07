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Conductor pierde el control y choca contra barda en Río Santiago

El vehículo impactó contra una barda y la guarnición, quedando detenido en el arroyo vehicular.

Por Redacción

Junio 07, 2026 11:10 a.m.
A
Conductor pierde el control y choca contra barda en Río Santiago
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      Un accidente vehicular registrado sobre el bulevar Río Santiago dejó únicamente daños materiales.

      El percance ocurrió antes de las 09:00 horas, cuando un automóvil circulaba sobre el bulevar Río Santiago con dirección al Periférico Oriente. Al llegar a la altura de la colonia Hogares Populares Pavón, el conductor perdió el control hacia su derecha e impactó contra una barda.

      Posteriormente, el vehículo continuó su trayectoria errática hacia su lado izquierdo, donde volvió a chocar contra la guarnición, para finalmente quedar detenido a mitad del arroyo vehicular.

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