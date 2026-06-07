Choque en puente de Circuito Potosí deja dos personas heridas
El accidente ocurrió en el puente de Circuito Potosí y la calle 71, dejando dos personas con golpes.
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Dos personas resultaron lesionadas en un accidente vehicular registrado en Circuito Potosí y el puente de Prados.
El percance fue reportado después de las 05:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet impactó contra el muro que divide ambos carriles en el puente de Circuito Potosí y la calle 71, en Prados.
Las dos personas involucradas resultaron con golpes. Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente.
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