Choque en puente de Circuito Potosí deja dos personas heridas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Dos personas resultaron lesionadas en un accidente vehicular registrado en Circuito Potosí y el puente de Prados.

El percance fue reportado después de las 05:00 horas, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet impactó contra el muro que divide ambos carriles en el puente de Circuito Potosí y la calle 71, en Prados.

Las dos personas involucradas resultaron con golpes. Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente.