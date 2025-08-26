Aprehende la PDI a individuo por homicidio

La Policía de Investigación cumplimentó una orden de aprehensión contra Luis “N”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido en junio de 2025.

El imputado es señalado del asesinato de un hombre en la colonia Las Flores, en la zona metropolitana potosina, causando diversas lesiones que provocaron el fallecimiento de la víctima.

Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Homicidios, recabaron datos de prueba que fueron integrados en la carpeta de investigación. Una vez presentados ante el Juez de control, se emitió el mandato judicial correspondiente.

Posteriormente, la PDI, mediante operativos de búsqueda y vigilancia, logró la captura de Luis “N” en calles de la Zona Centro de Soledad, donde se le informó sobre la orden de aprehensión y se le hicieron saber sus derechos constitucionales.

El señalado fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que los litigadores de la Fiscalía formularán la imputación en su contra.