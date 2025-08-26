Agresivo sujeto andaba armado con una pistola

En labores de prevención mediante el dispositivo “BOMI”, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a un hombre por portación de arma de fuego y cartuchos, hecho que ocurrió en la colonia Hacienda San Miguel, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Guardia Civil Estatal.

La célula interinstitucional se presentó en la calle Hacienda Corcovada de la colonia mencionada, donde se informó que un individuo que presuntamente agredió a una familia con disparos de arma de fuego. En el lugar se tuvo contacto con la parte afectada, quienes brindaron características del individuo, mismo que fue ubicado sobre la misma vialidad.

Después de acercarse a dialogar con el sujeto, este se identificó como Joshua “N”, de 21 años de edad, quien mostró una actitud agresiva.

Los policías actuaron conforme al debido protocolo de actuación asegurando al reportado, a quien se le encontró un arma de fuego tipo escuadra, la cual contaba con un cartucho abastecido, y tenía en su poder una caja con 50 cartuchos útiles.

De inmediato se le informó que sería detenido por portación de arma de fuego; además, se le dio lectura de su carta de derechos. El arrestado fue consignado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y después fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.