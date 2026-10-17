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Aparece un hombre ejecutado en Rioverde

El cuerpo estaba tirado en un camino y presentaba un balazo en la cabeza

Por Redacción

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Aparece un hombre ejecutado en Rioverde
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      RIOVERDE.- El cuerpo de un hombre ejecutado con un tiro en la cabeza, fue encontrado tirado en un camino de terracería cercano a la Supercarretera y una empresa embotelladora, lo identifican como habitante de la colonia Asunción, cerca del sitio donde fue localizado.

      Fue la tarde de este viernes, cuando algunos transeúntes se percataron que había el cuerpo de un hombre dentro de un canal seco ubicado a la orilla de un camino de terracería, cercano a la Supercarretera y la empresa embotelladora, por la zona de la colonia La Cofradía.

      Elementos de la Policía Municipal de Rioverde llegaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área, se trataba de un hombre de 30 años de edad, que vestía playera azul claro, bermuda azul y tenis blancos. A simple vista presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza.

      Más tarde, el infortunado fue identificado como Mario Alberto N., vecino de la colonia María Asunción, la cual también se ubica cerca del lugar del hallazgo.

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      En poco tiempo, elementos de la Policía de Investigación llegaron al sitio para iniciar las indagatorias y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares.

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