Sorprenden a joven y a ancianita con drogas en Tamazunchale

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TAMAZUNCHALE.- Una mujer de 77 años de edad y un joven de 24 fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), luego de que presuntamente les encontraran varias dosis de droga durante un operativo de seguridad en la localidad de El Platanito.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones se realizaron como parte de las acciones de vigilancia e inteligencia implementadas mediante el operativo denominado "Escudo Huasteco".

Los detenidos fueron identificados como Jaime "N", de 24 años, y Bernardina "N", de 77 años, quienes viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por los elementos estatales.

Durante la intervención, los oficiales les aseguraron varias dosis de marihuana y de una sustancia con características similares a la droga conocida como "cristal", además de la motocicleta en la que se desplazaban.

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Ambas personas fueron detenidas por su probable participación en delitos contra la salud y, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad competente, que se encargará de determinar su situación jurídica.