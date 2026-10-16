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Chocan camioneta y taxi en circuito Río Santiago

Conductores llegaron a un acuerdo con sus aseguradoras para el pago de daños

Por Redacción

Octubre 16, 2026 01:13 p.m.
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Chocan camioneta y taxi en circuito Río Santiago
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      Este medio día se registró un accidente entre dos vehículos en el circuito interior del Río Santiago.

      El incidente se registró a la altura del puente Damián Carmona con dirección a Sierra Leona. 

      En la zona, el conductor una camioneta MG blanca impactó por alcance a un taxi. Los dos vehículos quedaron obstruyendo el carril derecho.

      Ambos conductores se pusieron de acuerdo con sus aseguradoras para pago de daños.

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      Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes tomaron conocimiento de los hechos. 

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      Autoridades locales aseguraron la zona y realizan diligencias para esclarecer las causas del accidente y levantar el cuerpo.