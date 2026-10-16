Chocan camioneta y taxi en circuito Río Santiago
Conductores llegaron a un acuerdo con sus aseguradoras para el pago de daños
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Este medio día se registró un accidente entre dos vehículos en el circuito interior del Río Santiago.
El incidente se registró a la altura del puente Damián Carmona con dirección a Sierra Leona.
En la zona, el conductor una camioneta MG blanca impactó por alcance a un taxi. Los dos vehículos quedaron obstruyendo el carril derecho.
Ambos conductores se pusieron de acuerdo con sus aseguradoras para pago de daños.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Al sitio arribaron elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes tomaron conocimiento de los hechos.
Choque en carretera deja dos muertos
Impactaron una camioneta y un automóvil al circular por la Valles-Naranjo
no te pierdas estas noticias
Chocan camioneta y taxi en circuito Río Santiago
Redacción
Conductores llegaron a un acuerdo con sus aseguradoras para el pago de daños
Fotos | A balazos, ultiman a elemento de la GN en Tanquián
Huasteca Hoy
El crimen ocurrió la noche del jueves, sobre la calle Vicente Guerrero
Aparatosa volcadura en puente de Circuito Potosí
Redacción
El vehículo chocó contra la guarnición y terminó volcado en el carril derecho del puente.