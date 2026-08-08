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Aprehenden a depravado que abusaba de una niña

Por Redacción

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a depravado que abusaba de una niña
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      HUEHUETLÁN.- Policías investigadores detuvieron a un hombre que está acusado de ultrajar a una niña de 7 años de edad, en el municipio de Huehuetlán.

      La Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Sergio "N", por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada calificada con concurso real y abuso sexual calificado.

      La investigación sobre el caso inició tras una denuncia presentada el pasado 26 de julio de 2026, luego de que la víctima revelara a su madre que el señalado presuntamente aprovechaba los momentos en que permanecía a solas con ella para realizar diversas conductas de índole sexual. 

      De acuerdo con la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía, estos hechos habrían comenzado cuando la víctima tenía siete años de edad.

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      Con los datos de prueba integrados por agentes Fiscales, un Juez de control libró la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en la zona centro de la delegación de Huichihuayán, perteneciente al municipio de Huehuetlán.

      Posteriormente, el imputado fue trasladado al centro penitenciario correspondiente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica en las próximas etapas del proceso penal.

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