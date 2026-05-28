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Aprehenden a sujeto por agredir a su pareja

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
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Aprehenden a sujeto por agredir a su pareja
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      Señalado por su probable participación en el delito de violencia familiar, en hechos ocurridos en la capital potosina. elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis "N"

      Lo anterior deriva de una denuncia en la cual se informó que el ahora imputado presuntamente agredió física y verbalmente a su entonces pareja. Esta, fue presentada ante Agentes Fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.

      Tras integrar debidamente la carpeta de investigación, el personal litigador solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión contra José Luis "N", misma que fue concedida, dando inicio a las labores de búsqueda del señalado

      Agentes de la PDI localizaron al imputado en la avenida Luis Donaldo Colosio de esta ciudad. Tras identificarse como PDI y corroborar su identidad, le informaron sobre el mandamiento judicial en su contra, así como de los derechos que le asisten en su calidad de detenido.

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      Posteriormente, fue trasladado para realizar los trámites correspondientes y quedó a disposición de la autoridad judicial respectiva. 

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