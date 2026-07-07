Apresan a cuatro maleantes en casas ajenas

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Elementos de la Guardia Civil de Soledad atendieron distintos auxilios ciudadanos, en donde llevaron a cabo la detención de tres hombres y una mujer, por su probable participación en los delitos de robo a casa habitación, lesiones delitos, allanamiento y daños a la propiedad.

Por el posible delito de robo a casa habitación y lesiones calificadas, fueron detenidos en la colonia Azaleas, Misael "N" de 24 años y Erendira "N" de 31 años, quienes fueron reportados cuando presuntamente intentaban sustraer objetos de un domicilio, en donde además impidieron salir a la propietaria usando una arma blanca. A esta pareja se le aseguró dosis de cristal, una navaja táctica y dos tubos del inmueble.

De igual manera, mediante un reporte ciudadano por daños a una propiedad, oficiales acudieron a la colonia La Lomita, donde se detuvo a Francisco "N" de 54 años, quien agredió a oficiales presuntamente arrojando aceite hirviendo, palos y piedras, además de que otras víctimas lo señalaron de conductas de índole sexual. Finalmente, el señalado quedó detenido por daños a la propiedad y acoso sexual.

Por otro lado, por allanamiento en un domicilio de la cabecera municipal, Carmelo "N" fue detenido por presuntamente ingresar sin autorización a la vivienda de una mujer, que manifestó su deseo de proceder legalmente por temor a su seguridad. Conforme a los protocolos de actuación, estas personas fueron informadas que serían trasladado a la comandancia para su certificación médica, para después quedar a disposición de la autoridad competente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí