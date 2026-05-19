Arde otra máquina usada en una obra de carretera

SAN VICENTE. -Una máquina excavadora quedó inservible a causa de un incendio que se presume fue provocado, sobre la carretera estatal San Vicente - El Higo, en donde era utilizada para la rehabilitación de ese tramo y es la segunda unidad que se quema en condiciones sospechosas.

La tarde de este domingo, elementos de Seguridad Pública Municipal, así como de Protección Civil, se trasladaron al ejido El Álamo, donde les reportaron el incendio de una máquina.

Cuando arribaron confirmaron la situación, pues se trataba de una excavadora que era utilizada para reparar el mencionado eje estatal.

Para entonces ya había voluntarios intentando apagar las llamas, y se unieron a las labores, evitando que el fuego siguiera avanzando, aunque las pérdidas en dicha máquina fueron totales.

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Las autoridades informaron que las causas del incendio "no fueron establecidas"; sin embargo, se presume que pudo haber sido provocado, como ocurrió en meses pasados en el vecino municipio de Tamuín en donde otra máquina similar también fue consumida por el fuego y que la utilizaban en la reparación de la carretera.