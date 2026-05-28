Arresta la Municipal a tres con cristal

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Como resultado de acciones operativas, oficiales de la Policía Municipal realizaron en distintos puntos de la capital la detención de tres personas encontradas en posesión de droga. Una de ellas considerada objetivo prioritario al contar con antecedentes por delitos patrimoniales.

El primer aseguramiento se realizó en la calle de Manuel Muro en la colonia San Luis, donde los agentes municipales detectaron a José Cristian "N" de 31 años, quien mostró una actitud evasiva ante la presencia policial. En la revisión preventiva de seguridad, se le encontró en posesión de una bolsa de cristal.

Al realizar el registro en la base de datos policial, se supo que el detenido contaba con antecedentes que presuntamente lo relacionan a diversos robos a establecimientos en la Zona Centro. Ante el hallazgo, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

El segundo aseguramiento se registró en las calles Pirul y Cruz Colorada en la colonia Tercera Chica, donde los agentes municipales detectaron a un hombre alterando el orden público y consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Al momento de la revisión preventiva, el implicado, José "N" de 27 años, fue encontrado en posesión de doce paquetes con cristal.

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El tercer aseguramiento se registró en la intersección de las calles Juan Álvarez y vías México Laredo en el Barrio de Tlaxcala, donde los agentes municipales acudieron tras el llamado de vecinos que reportaron a un individuo alterando el orden público.

Ante el señalamiento se procedió con el aseguramiento de Ángel Mauricio "N" de 21 años, quien fue informado de la falta al Bando de Policía y Gobierno cometida. Sin embargo, al realizar la inspección preventiva, los oficiales le encontraron en posesión cristal.

En los tres casos, las personas aseguradas fueron trasladadas al Centro de Internamiento Municipal para la certificación médica correspondiente y, finalmente, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.