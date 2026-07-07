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Arrestan a hombres por golpear a sus familiares

Por Redacción

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Arrestan a hombres por golpear a sus familiares
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      Al norte de la ciudad, atendiendo diferentes reportes por violencia familiar, la Policía de la capital detuvo a tres hombres por agredir a sus familiares.

      En una primera intervención, los policías atendieron el reporte de una mujer en un domicilio de la colonia Jardines del Sauzal, en donde su hermano arribó de forma violenta y comenzó a causar daños a su vivienda, además de amenazarla a ella y a sus hijos, por lo que temiendo por su integridad solicitó la detención de Eliazar "N", de 26 años.

      La segunda detención se realizó en la colonia Las Flores, donde se auxilió a otra mujer que indicó que su pareja la había agredido físicamente en repetidas ocasiones. En el lugar, la parte afectada solicitó a los agentes municipales proceder con la detención de Rubén Alejandro "N", de 23 años.

      Por otra parte, en una tercera intervención también en la colonia Las Flores, una mujer de 57 años señaló a su pareja de agresiones físicas y causarle lesiones con un arma blanca. El señalado, identificado como Bonifacio "N", de 63 años, agredió a la parte afectada y causó daños al interior de su vivienda.

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      Posteriormente, los tres detenidos fueron presentados al área de Justicia Cívica para una certificación médica y posteriormente canalizados a la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales, donde se deslindarán responsabilidades.

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