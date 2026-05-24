Arrestan a tres en SGS con mota
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Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Guardía Civil de Soledad, tras presuntamente encontrarles marihuana.
Las detenciones se realizaron en distintos hechos registrados en las colonias San Luis Uno, La Foresta y en Quintas de la Hacienda, luego que los oficiales municipales detectaran en estos cruces a personas consumiendo estupefacientes en la vía pública.
El primer arresto se dio fuera de la Unidad Deportiva de la colonia San Luis Uno, donde quedó detenido David "N" de 20 años, por alterar el orden público e insultar a los transeúntes que ingresaban al recinto deportivo.
Asimismo, en dos intervenciones distintas, sobre la avenida José de Gálvez y la colonia Quintas de la Hacienda, quedaron detenidos Alan "N" de 28 años y Francisco "N" de 42 años.
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Los detenidos por posesión de estupefacientes, quedando a disposición de la FGE.
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