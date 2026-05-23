Trailero causa choque con motociclistas en Industrias
Paramédicos valoraron a los jóvenes, quienes no requirieron traslado hospitalario
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Solo con golpes resultaron dos jóvenes repartidores de una aplicación móvil que viajaban en motocicleta al impactar con un tráiler en Avenida Industrias y el Eje 106 en la zona industrial.
El reporte fue cerca de las 11:00 de la mañana, cuando el tráiler circulaba sobre avenida Industrias con dirección al Circuito Potosí, al llegar al eje 106 se da vuelta en "u" cortándole la circulación a los motociclistas.
Al sitio arriban paramédicos para valorar a los dos jóvenes, pero no ameritaron traslado.
Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del suceso.
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