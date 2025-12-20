logo pulso
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale

Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias

Por Huasteca Hoy

Diciembre 20, 2025 10:20 a.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un grupo de hombres armados perpetró un asalto contra pasajeros de un autobús de la línea Oriente en la carretera federal Ciudad Valles-Tamazunchale.

La noche del viernes, la unidad de pasajeros salió de Tamazunchale con destino a Matamoros, Tamaulipas, pero presuntamente antes de llegar a Ciudad Valles, cerca de la delegación de El Pujal, uno de los pasajeros se levantó de su asiento y sacó un arma de fuego, obligando al chofer a detenerse.

Posteriormente llegaron otros delincuentes, quienes abordaron la unidad y despojaron a los pasajeros y al conductor de sus pertenencias.

Finalmente, los maleantes descendieron del autobús y escaparon con rumbo desconocido.

El chofer retomó el camino y avanzó hasta llegar a la zona urbana de Ciudad Valles, donde arribó a la Comisaría de la Guardia Nacional para pedir ayuda.

Algunos pasajeros sufrieron crisis nerviosas, por lo que fueron auxiliados por socorristas, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona donde ocurrió el atraco; sin embargo, no lograron ubicar a los responsables, por lo que corresponderá a la Fiscalía General del Estado realizar la investigación correspondiente.

