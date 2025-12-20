Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias
CIUDAD VALLES.- Un grupo de hombres armados perpetró un asalto contra pasajeros de un autobús de la línea Oriente en la carretera federal Ciudad Valles-Tamazunchale.
La noche del viernes, la unidad de pasajeros salió de Tamazunchale con destino a Matamoros, Tamaulipas, pero presuntamente antes de llegar a Ciudad Valles, cerca de la delegación de El Pujal, uno de los pasajeros se levantó de su asiento y sacó un arma de fuego, obligando al chofer a detenerse.
Posteriormente llegaron otros delincuentes, quienes abordaron la unidad y despojaron a los pasajeros y al conductor de sus pertenencias.
Finalmente, los maleantes descendieron del autobús y escaparon con rumbo desconocido.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El chofer retomó el camino y avanzó hasta llegar a la zona urbana de Ciudad Valles, donde arribó a la Comisaría de la Guardia Nacional para pedir ayuda.
Algunos pasajeros sufrieron crisis nerviosas, por lo que fueron auxiliados por socorristas, aunque no fue necesario su traslado a un hospital.
Elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona donde ocurrió el atraco; sin embargo, no lograron ubicar a los responsables, por lo que corresponderá a la Fiscalía General del Estado realizar la investigación correspondiente.
Captan asalto a pasajeros de autobús en alcaldía Miguel Hidalgo (video)
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto asaltó a los pasajeros de un autobús en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.En...
no te pierdas estas noticias
Asaltan a pasajeros de autobús en la Valles-Tamazunchale
Huasteca Hoy
Hombres armados despojaron a los viajeros y al conductor de sus pertenencias
Chofer estrella autobús en un tráiler sobre la Valles-Mante
Huasteca Hoy
En el accidente de la unidad de Transpais, una persona resultó lesionada
Bache con aguas negras causa daños a vehículos
Redacción
Al menos tres se vieron afectados en avenida Gálvez y carretera a Rioverde