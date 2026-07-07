Atacan a balazos a dos hombres; uno pierde la vida

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Un muerto y un lesionado, es el saldo de un ataque a balazos ocurrido en la colonia Las Flores, las víctimas estaban comiendo en un local de gorditas cuando llegó un sujeto y les disparó de corta distancia para luego darse a la fuga.

En investigaciones iniciales, trascendió que al parecer se trató de una venganza ya que el ahora occiso había estado en el penal por un homicidio y tenía un año de haber salido, pero ahora un hermano de la víctimas lo buscó para reclamarle y sobrevino el hecho.

El caso tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este lunes, cuando los afectados se encontraban comiendo en un local de gorditas ubicado en la avenida Camino Real a Saltillo de la mencionada colonia, casi esquina con la calle Azucena.

De acuerdo a testigos, de pronto llegó un sujeto que empezó a discutir y en determinado momento sacó un arma de fuego para dispararles a los dos, uno cayó al piso sobre la banqueta frente al mismo local, mientras que el otro pretendió fugarse pero apenas empezó a correr cuando también recibió impactos de bala, quedando sin vida sobre el pavimento.

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Tras el hecho, el presunto responsable huyó con rumbo desconocido a bordo del automóvil en que andaba sin que nadie hiciera algo para detenerlo.

Los presentes pidieron ayuda y al lugar arribaron paramédicos de los Servicios de Salud, quienes atendieron a los dos hombres, uno fue llevado de emergencia a un hospital y al revisar al otro los socorristas de percataron que ya estaba sin vida a causa de los impactos de bala recibidos.

Según información extraoficial, el motivo del ataque serían viejas rencillas, ya que el ahora occiso estuvo preso en el penal de La Pila por el homicidio de un hombre y hace un año que había recobrado su libertad.

Sin embargo, ahora un hermano de la víctima lo buscó y al encontrarlo le disparó junto con el otro afectado, para luego retirarse del sitio con rumbo desconocido.

En unos minutos, elementos de la Policía Municipal de la capital acudieron como primeros respondientes y conforme a los protocolos de actuación, los oficiales procedieron al acordonamiento y resguardo del lugar de los hechos para preservar los indicios, encontrando tirados en el sitio cartuchos percutidos.

Posteriormente arribó personal de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para su envío al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia de ley y entregarlo a los familiares.

Por su parte, elementos de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias y trascendió que el presunto responsable ya estaría identificado, por lo que se espera sea detenido en poco tiempo.