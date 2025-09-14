Atrapan a dos presuntos “narcos”

En distintsa acciones y a través del Plan Integral de Seguridad, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de dos personas por probables delitos contra la salud ya que les encontraron en su poder diversas dosis de droga que presuntamente andaban vendiendo.

El primer caso se suscitó en calles de la capital potosina, donde los agentes policiales detectaron a un sujeto que se conducía en forma sospechosa y determinaron marcarle el alto.

Durante una revisión de rutina, los agentes pudieron encontrarle diez dosis de cristal a quien dijo llamarse Iván de 29 años de edad, por lo que se procedió a su detención.

Por otro lado, en el municipio de San Vicente Tancuayalab, los agentes policiales vieron un vehículo Chevrolet que era conducido en forma sospechosa y de ahí que intercceptaron al conductor, el cual se identificó con el nombre de Osiris de 26 años de edad.

En la revisión dentro de la unidad, al sujeto le encontraron un total de 10 bolsas de marihuana que presuntamente vendía en esa zona.

Por tales motivos, a los sujetos se les leyeron sus derechos que los amparan como personas detenidas y se les llevó a las celdas preventivas, en donde quedaron a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal.