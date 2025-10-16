logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CENA DE GALA DE EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025

Fotogalería

CENA DE GALA DE EXPO POTOSÍ INDUSTRIAL 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Azulejos reaccionan con paliza a Marineros

Guerrero y Springer encabezan despertar de Toronto, que pegan 5 jonrones

Por AP

Octubre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Azulejos reaccionan con paliza a Marineros

SEATTLE.- El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y George Springer despertaron la ofensiva de los Azulejos de Toronto, que sumaron cinco jonrones para recuperarse de un déficit temprano y aplastaron el miércoles 13-4 a los Marineros de Seattle, con lo cual se acercaron a 2-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

El jonrón de dos carreras del dominicano Julio Rodríguez en la primera entrada contra Shane Bieber puso a Seattle adelante y generó especulaciones de una posible barrida, pero el venezolano Andrés Giménez ascendió la remontada con un cuadrangular de dos vueltas que empató el duelo en una tercera entrada de cinco anotaciones contra George Kirby.

Springer, Guerrero, el mexicano Alejandro Kirk y Addison Barger aportaron sendos vuelacercas. Los Azulejos totalizaron 2.004 pies con sus jonrones, entre 18 hits. Guerrero sumó cuatro imparables y se quedó a un triple del ciclo, después de irse de 7-0 en los dos primeros compromisos de la serie —derrotas de los Azulejos en casa.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 4-4 con tres anotadas y una empujada. Los venezolanos Anthony Santander de 2-0 con una anotada, Giménez de 5-3 con dos anotadas y dos impulsadas. El mexicano Kirk de 4-2 con dos anotaciones y tres producidas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por los Marineros, el cubano-mexicano Randy Arozarena de 3-1 con dos anotaciones y ua remolcada. Los dominicanos Rodríguez de 4-2 con una anotada y dos impulsadas, Jorge Polanco de 3-1, Víctor Robles de 4-0. Los venezolanos Leo Rivas de 1-0, Eugenio Suárez de 4-1.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay
Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

Sanabria marcó su 1er. gol con Uruguay

SLP

Ana Paula Vázquez

Águilas de la UASLP pierden su invicto
Águilas de la UASLP pierden su invicto

Águilas de la UASLP pierden su invicto

SLP

PULSO

Marruecos va a la final
Marruecos va a la final

Marruecos va a la final

SLP

AP

Elimina a Francia en los penales y disputará el título del Mundial Sub20

Cordero, a un paso del título
Cordero, a un paso del título

Cordero, a un paso del título

SLP

Ana Paula Vázquez

Conquista la etapa Guanajuato-SLP, para así consolidarse en el liderato