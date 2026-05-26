Atrapan a ocho "narcos" en distintas zonas

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Un total de ocho presuntos narcomenudistas fueron capturados en las últimas horas por elementos de la Guardia Civil Estatal, mediante operativos de vigilancia en distintas zonas de la entidad asegurándoseles decenas de dosis de drogas.

De acuerdo a informes de la corporación policial, en la capital potosina fue detenido Juan "N" de 26 años, tras asegurarle dosis de "cristal".

Por otro lado, en un operativo de la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, en donde también participa el Ejército y la Guardia Nacional, fue detenido en el municipio de Villa de Pozos José "N" de 24 años de edad, a quien se le aseguraron diversas bolsas con marihuana; asimismo, en Charcas fue detenido Ángel "N" de 18 años de edad, con dosis de "cristal" y "crack".

En recorridos realizados en el municipio de Ciudad Valles, la Guardia Civil Estatal detuvo a Jordy "N", de 23 años y Juan "N", de 45 años, con diversas dosis de marihuana y "cristal".

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En tanto, en el municipio de Cerritos, José "N" de 21 años, Elizabeth "N" de 33 años y Rigoberto "N" de 47 años de edad, fueron detenidos tras asegurarles dosis de "cristal" y marihuana.

A los arrestados se les leyeron los derechos que los amparan como personas en detención y se les puso a disposición de las autoridades correspondientes para que se les defina su situación legal por presuntos delitos contra la salud.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier hecho con apariencia de delito a través de los números de emergencia 911 y denuncia anónima 089.