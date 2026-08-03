logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La primera torre residencial de The Park

Fotogalería

La primera torre residencial de The Park

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a supuesto narcomenudista y robacoches de SGS

El detenido fue encontrado en posesión de más de 50 dosis de cristal

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a supuesto narcomenudista y robacoches de SGS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Un presunto narcomenudista y robacoches, considerado un objetivo criminal, fue detenido por la Guardia Civil de Soledad, luego de sorprenderlo con más de 50 dosis de metanfetaminas.

      En la colonia Rancho Blanco, agentes municipales aseguraron a Edwin "N", de 30 años, quien intentó evadir a los oficiales a bordo de una motocicleta, originado una persecución que comenzó en la colonia Rancho Nuevo. Cuando dieron con él, le encontraron un total de 55 dosis de cristal. El señalado cuenta con múltiples detenciones relacionados con delitos contra la salud y daños. 

      Inicialmente, Edwin "N" habría sido detectado durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia referida, donde fue visto consumiendo estupefacientes en la vía pública.

      Por lo anterior y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, el sospechoso por narcomenudeo quedó en calidad de detenido, por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, siendo trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior puesta a disposición de la autoridad investigadora. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cabe mencionar que esta persona es considerada un objetivo criminal dedicado al narcomenudeo y robo de vehículos, ya que durante el registro de sus datos se detectó que cuenta con múltiples detenciones en el presente año.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez
        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

        Conductor presuntamente ebrio provoca carambola en el Distribuidor Juárez

        SLP

        Redacción

        Al menos tres vehículos resultaron dañados en la glorieta inferior; no se reportaron personas lesionadas.

        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana
        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

        Caen 225 personas en operativos de la GCE en una semana

        SLP

        Redacción

        El balance de la última semana de julio incluye 21 vehículos recuperados y diversos decomisos de droga

        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar
        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

        Choque de motos deja dos heridos en El Palmar

        SLP

        Redacción

        Los afectados fueron llevados a una clínica del IMSS a recibir atención médica

        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores
        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

        Pone GCE tras las rejas a 34 infractores

        SLP

        Redacción