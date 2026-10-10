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Atrapan a trío de ladrones en distintos hechos

Por Redacción

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a trío de ladrones en distintos hechos
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      En dos casos distintos, tres presuntos asaltantes fueron detenidos por ciudadanos cuando intentaron cometer atracos, dos en un camión urbano y otro más que despojó de su mochila a una mujer, esto en colonias de Soledad.

      Los oficiales de la Guardia Civil Municipal se encargaron de remitir a los hampones ante la Fiscalía General del Estado por el delito de robo y lo que resulte.

      Uno de los hechos se registró en la colonia San Luis, donde se recibió el reporte de una persona sometida por un ciudadano tras ser señalada de arrebatar una mochila a una mujer, quien solicitó el apoyo de la autoridad para proceder legalmente.

         Más tarde, los oficiales atendieron un reporte por robo y amenazas en un presunto asalto a pasajeras de un camión urbano en la colonia Los Cactus. En la entrevista con las afectadas, señalaron que fueron amenazadas y despojadas de 200 pesos por dos hombres.

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      Por estos hechos, conforme al protocolo de actuación policial se les realizó una revisión preventiva a las personas identificadas como Adal "N", de 25 años y Erick "N", de 21 años, encontrándoles cuatro billetes de 50 pesos, por lo que quedaron detenidos por el delito de robo y amenazas. 

      Los tres supuestos asaltantes fueron llevados ante el Ministerio Público en donde quedaron a disposición a fin de que se les defina su situación jurídica.

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