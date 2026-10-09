Presunto feminicida llevará su proceso en la cárcel
Iván "N" fue detenido tras indagatorias sobre la muerte de una mujer originaria de Rioverde
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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo el auto de vinculación a proceso del probable responsable del deceso de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de San Nicolás Tolentino.
Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la detención de Iván "N" mediante una orden de aprehensión, tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, por el fallecimiento de una mujer originaria del municipio de Rioverde, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre de 2026.
Agentes Fiscales de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas presentaron diversos datos de prueba en contra de esta persona, a quien se le imputó como presunto autor directo de un hecho tipificado como feminicidio, en concurso real con delitos vinculados a la desaparición de personas.
Con lo anterior, un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el centro penitenciario de la región.
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Asimismo, se informó que se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
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