logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Presunto feminicida llevará su proceso en la cárcel

Iván "N" fue detenido tras indagatorias sobre la muerte de una mujer originaria de Rioverde

Por Redacción

Octubre 09, 2026 10:43 a.m.
A
Foto: FGE

Foto: FGE

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo el auto de vinculación a proceso del probable responsable del deceso de una mujer, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de San Nicolás Tolentino.

      Elementos de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la detención de Iván "N" mediante una orden de aprehensión, tras las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, por el fallecimiento de una mujer originaria del municipio de Rioverde, quien contaba con una ficha de búsqueda desde el 21 de septiembre de 2026.

      Agentes Fiscales de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas y Extraviadas presentaron diversos datos de prueba en contra de esta persona, a quien se le imputó como presunto autor directo de un hecho tipificado como feminicidio, en concurso real con delitos vinculados a la desaparición de personas.

      Con lo anterior, un Juez de Control dictó el auto de vinculación a proceso contra el imputado e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el centro penitenciario de la región.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Asimismo, se informó que se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria

      LEA TAMBIÉN

      Cae el supuesto feminicida de mujer rioverdense

      La víctima fue privada de su libertad y apareció sin vida

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Presunto feminicida llevará su proceso en la cárcel
      Presunto feminicida llevará su proceso en la cárcel

      Presunto feminicida llevará su proceso en la cárcel

      SLP

      Redacción

      Iván "N" fue detenido tras indagatorias sobre la muerte de una mujer originaria de Rioverde

      Caen tres presuntos delincuentes varias colonias de la capital
      Caen tres presuntos delincuentes varias colonias de la capital

      Caen tres presuntos delincuentes varias colonias de la capital

      SLP

      Redacción

      En diversos puntos de la ciudad, tres sujetos fueron arrestados por actividades ilícitas

      Percance en la Zona Industrial deja sólo daños
      Percance en la Zona Industrial deja sólo daños

      Percance en la Zona Industrial deja sólo daños

      SLP

      Redacción

      Tras el accidente, los involucrados trataron de llegar a un acuerdo para reparar los daños

      Desarman a maleantes en colonias de Chole
      Desarman a maleantes en colonias de Chole

      Desarman a maleantes en colonias de Chole

      SLP

      Redacción