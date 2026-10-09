Muere un vallense tras volcadura en Nuevo León

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Una familia vallense se encuentra de luto por el fallecimiento de Jonathan Almazán Robledo, elemento de Fuerza Civil de Nuevo León, quien murió junto con dos de sus compañeros en la volcadura de una patrulla ocurrida este viernes en el municipio de General Escobedo.

Jonathan era originario de Ciudad Valles, pero actualmente formaba parte de la corporación de seguridad pública del vecino estado, donde perdió la vida en el cumplimiento de sus funciones.

El accidente ocurrido alrededor de las 11:00 horas, en el kilómetro 28 del Anillo Periférico, por donde circulaba una camioneta oficial tipo pick-up, con número económico 296, en la que viajaban cinco uniformados.

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad se salió de la carretera y dio varias volteretas hasta quedar destrozada en el camellón central.

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Debido a la violencia del percance, algunos de los tripulantes fueron expulsados de la camioneta, mientras que otros quedaron tendidos cerca de los restos del vehículo.

Automovilistas que transitaban por el lugar solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, por lo que minutos después arribaron paramédicos y elementos de distintas corporaciones.

Sin embargo, tres de los policías ya no contaban con signos vitales, entre ellos el originario de Ciudad Valles. Los otros dos agentes fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Posteriormente se dio a conocer que las otras víctimas mortales respondían a los nombres de Jorge Armando Vega Carbajal y Esly Eddrey de la Peña Torres.

Personal de las autoridades ministeriales acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense.