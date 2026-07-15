logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Fotogalería

España frena a Kylian Mbappé y Francia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Atrapan a un supuesto homicida que huyó a EE.UU.

Investigan las autoridades dos casos distintos relacionados a ataques con arma de fuego

Por Redacción

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
A
Atrapan a un supuesto homicida que huyó a EE.UU.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por hechos distintos, dos sujetos, presuntos responsables en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación.

      Se trata de Anselmo "N", quien es señalado por homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa; y de César "N" también indiciado por homicidio calificado en grado de tentativa.

      En el primer caso, la investigación establece que Anselmo "N" habría participado en los hechos registrados el 4 de enero de 2025 durante un baile realizado en la localidad de El Chaparral, delegación de Bocas, en la capital, donde presuntamente accionó un arma de fuego, privando de la vida a una persona y lesionando a otra.

      Después de los hechos, el señalado presuntamente huyó hacia los Estados Unidos para evadir la acción de la justicia; sin embargo, fue detenido por autoridades estadounidenses y posteriormente entregado a elementos de la PDI, mediante los mecanismos de colaboración con autoridades migratorias en Baja California. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En una acción distinta, los agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de César "N", por hechos ocurridos el 19 de octubre de 2025 en la colonia El Pedregal, del municipio de Zaragoza. 

      De acuerdo con las indagatorias, el imputado, en compañía de otras personas, habría ingresado por la fuerza a un domicilio, donde presuntamente realizó disparos con arma de fuego y lesionó con un arma blanca a uno de los habitantes; además, otra persona resultó herida por disparos de arma de fuego y agresiones físicas. Ambas personas recibieron atención médica oportuna.

      En ambos casos, los detenidos fueron sometidos a la certificación médica correspondiente, inscritos en el Registro Nacional de Detenciones y puestos a disposición de la autoridad judicial que los requiere, a fin de que se defina su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cae falso gestor de permisos para bebidas alcohólicas
      Cae falso gestor de permisos para bebidas alcohólicas

      Cae falso gestor de permisos para bebidas alcohólicas

      SLP

      Redacción

      La captura se realizó en la colonia Ferrocarrilera tras operativo de la Policía de Investigación

      Carambola cerca de Villa Magna deja dos heridos leves
      Carambola cerca de Villa Magna deja dos heridos leves

      Carambola cerca de Villa Magna deja dos heridos leves

      SLP

      Redacción

      Paramédicos valoraron a una mujer y un menor tras el choque

      Reporta Cruz Roja alza superior al 20% en accidentes carreteros
      Reporta Cruz Roja alza superior al 20% en accidentes carreteros

      Reporta Cruz Roja alza superior al 20% en accidentes carreteros

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Durante la temporada vacacional, la corporación monitorea emergencias y analiza distintos tipos de siniestros

      Aparatoso accidente en Tanlajás deja un lesionado
      Aparatoso accidente en Tanlajás deja un lesionado

      Aparatoso accidente en Tanlajás deja un lesionado

      SLP

      Huasteca Hoy

      El conductor perdió el control y la camioneta cayó a un barranco