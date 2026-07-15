Atrapan a un supuesto homicida que huyó a EE.UU.

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Por hechos distintos, dos sujetos, presuntos responsables en los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, fueron aprehendidos por la Fiscalía General del Estado, a través de agentes de la Policía de Investigación.

Se trata de Anselmo "N", quien es señalado por homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa; y de César "N" también indiciado por homicidio calificado en grado de tentativa.

En el primer caso, la investigación establece que Anselmo "N" habría participado en los hechos registrados el 4 de enero de 2025 durante un baile realizado en la localidad de El Chaparral, delegación de Bocas, en la capital, donde presuntamente accionó un arma de fuego, privando de la vida a una persona y lesionando a otra.

Después de los hechos, el señalado presuntamente huyó hacia los Estados Unidos para evadir la acción de la justicia; sin embargo, fue detenido por autoridades estadounidenses y posteriormente entregado a elementos de la PDI, mediante los mecanismos de colaboración con autoridades migratorias en Baja California.

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En una acción distinta, los agentes investigadores cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de César "N", por hechos ocurridos el 19 de octubre de 2025 en la colonia El Pedregal, del municipio de Zaragoza.

De acuerdo con las indagatorias, el imputado, en compañía de otras personas, habría ingresado por la fuerza a un domicilio, donde presuntamente realizó disparos con arma de fuego y lesionó con un arma blanca a uno de los habitantes; además, otra persona resultó herida por disparos de arma de fuego y agresiones físicas. Ambas personas recibieron atención médica oportuna.

En ambos casos, los detenidos fueron sometidos a la certificación médica correspondiente, inscritos en el Registro Nacional de Detenciones y puestos a disposición de la autoridad judicial que los requiere, a fin de que se defina su situación jurídica.