Atrapan en flagrancia a banda de ladrones

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En la colonia San Francisco, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a cuatro personas involucradas en un presunto robo a casa habitación. Esto, derivado de un reporte ciudadano.

Se trata de David "N" y sus presuntos cómplices Felipe "N", Mauricio "N" e Isabel "N", quienes quedaron detenidos por el probable delito de allanamiento, en un hecho ocurrido.

La intervención de los oficiales sucedió cuando se solicitó su apoyo mediante un reporte por un presunto robo al interior de un domicilio de la colonia mencionada, donde vecinos lograron retener en flagrancia a un hombre quien presuntamente intentó sustraer una tapa de aljibe.

En entrevista con la afectada, el sujeto en compañía de dos hombres y una mujer, al ser descubiertos intentaron huir. Quedando detenido uno de los involucrados, mientras que los otros tres se ocultaron en una vivienda de la zona. Sin embargo, el segundo propietario afectado, solicitó el auxilio de los oficiales para que finalmente quedarán detenidos.

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De acuerdo con los habitantes de la colonia, presuntamente las cuatro personas están identificadas por cometer distintos robos a casa habitación en la zona.

Como indicios del hecho quedaron aseguradas una tapa de aljibe y una bicicleta de montaña utilizada en los hechos.

Asimismo, se realizaron los distintos arrestos en flagrancia, donde la primer víctima manifestó su deseo de proceder legalmente en contra de David "N", mientras que el propietario del domicilio donde presuntamente se ocultaron los acompañantes Felipe "N", Mauricio "N" e Isabel "N", quedaron detenidos por allanamiento.

Todas estas personas fueron trasladadas a la comandancia municipal para su certificación médica y posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se continuarán las diligencias correspondientes