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Atrapan en Soledad a asaltante de tiendas

Por Redacción

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan en Soledad a asaltante de tiendas
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      Agentes de la Policía de Investigación (PDI) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Ricardo Yael "N", por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado, derivado de hechos ocurridos en la Zona Metropolitana potosina.

       La detención se realizó sobre la calle Iturbide, en la colonia Pavón, donde los elementos investigadores ubicaron al imputado.

      Las indagatorias establecieron que el mandamiento judicial se originó por hechos registrados el 4 de octubre de 2024, cuando presuntamente Ricardo Yael "N", en compañía de otra persona, habría participado en un robo con violencia cometido en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia San Antonio, en esta demarcación.

      Una vez asegurado, el detenido fue trasladado para su certificación médica y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

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