Detiene Guardia Civil Estatal a 40 personas en 24 horas

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La Guardia Civil Estatal informó la detención de 40 personas en las últimas 24 horas, por su probable participación en distintos delitos, como parte de operativos de prevención y vigilancia realizados en los 59 municipios.

De acuerdo con la corporación, durante las acciones fueron asegurados 399 gramos de marihuana, 69 dosis de la droga conocida como "cristal" y 15 artefactos conocidos como "ponchallantas".

También fueron localizados siete vehículos, de los cuales cinco contaban con reporte de robo vigente. Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.