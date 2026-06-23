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Seguridad

Detiene Guardia Civil Estatal a 40 personas en 24 horas

Durante las acciones fueron asegurados 399 gramos de marihuana

Por Redacción

Junio 23, 2026 01:16 p.m.
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Detiene Guardia Civil Estatal a 40 personas en 24 horas
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      La Guardia Civil Estatal informó la detención de 40 personas en las últimas 24 horas, por su probable participación en distintos delitos, como parte de operativos de prevención y vigilancia realizados en los 59 municipios.

      De acuerdo con la corporación, durante las acciones fueron asegurados 399 gramos de marihuana, 69 dosis de la droga conocida como "cristal" y 15 artefactos conocidos como "ponchallantas".

      También fueron localizados siete vehículos, de los cuales cinco contaban con reporte de robo vigente. Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

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