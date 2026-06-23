Chocan un compacto en distribuidor Benito Juárez

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Solo daños materiales se registraron en choque de automóvil Chevrolet compacto contra objeto fijo en el distribuidor Benito Juárez.

El reporte se registró después de las 05:00 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil Chevrolet de color blanco era conducido por el ramal de carretera a Matehuala a la carretera México.

Al entrar a la curva, el conductor pierde el control hacia su derecha, impactando con el muro de contención para terminar golpeando el muro de izquierda con la parte trasera, para finalmente quedar obstruyendo el carril izquierdo.

Elementos de la Guardia Civil División Caminos tomaron conocimiento del accidente, retirando el vehículo para restablecer la circulación.

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