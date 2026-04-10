Peugeot y Ranger chocan en Eje 114; un lesionado leve

Una persona resultó lesionada tras un choque entre dos vehículos registrado la mañana de este viernes en la Zona Industrial de San Luis Potosí.

El accidente ocurrió antes de las 08:00 horas, cuando una camioneta Peugeot Expert blanca circulaba sobre el Eje 114 con dirección a avenida Industrias. En ese momento, una camioneta Ford Ranger doble cabina, también blanca, que se desplazaba en sentido contrario, intentó incorporarse a avenida Promoción, lo que provocó el impacto entre ambas unidades.

Al lugar acudieron paramédicos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, quienes brindaron atención a un hombre que presentó golpes leves, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Peritos de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.

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