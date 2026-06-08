Automóvil choca contra muro en el río Santiago

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Cuando circulaba por el río Santiago, un automóvil presentó daños materiales considerables al impactarse contra la barda de mampostería a la altura de la colonia Hogares Populares Pavón, luego de que su conductor perdiera el control del volante.

Cerca de las nueve de la mañana de este domingo, el automóvil color blanco se desplazaba por el río Santiago en dirección de la carretera a Matehuala hacia el Periférico Oriente.

Fue a la altura de Hogares Populares Pavón, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha para de esta forma impactarse de frente contra el muro de mampostería, luego siguió su trayectoria errática para también chocar contra la contención del camellón central para finalmente quedar sobre el arrollo vehicular.

Luego del accidente, al lugar acudieron a tomar conocimiento elementos de la Policía Vial de Soledad, siendo el carro retirado con una grúa, en este hecho por suerte no hubo personas lesionadas y se esperaba que el caso no llegara a mayores.

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