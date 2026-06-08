logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Fotogalería

PARÍS RINDE HOMENAJE A GIANNI VERSACE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Automóvil choca contra muro en el río Santiago

A pesar de los daños materiales, no hubo heridos

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
A
Automóvil choca contra muro en el río Santiago
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cuando circulaba por el río Santiago, un automóvil presentó daños materiales considerables al impactarse contra la barda de mampostería a la altura de la colonia Hogares Populares Pavón, luego de que su conductor perdiera el control del volante.

      Cerca de las nueve de la mañana de este domingo, el automóvil color blanco se desplazaba por el río Santiago en dirección de la carretera a Matehuala hacia el Periférico Oriente.

      Fue a la altura de Hogares Populares Pavón, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha para de esta forma impactarse de frente contra el muro de mampostería, luego siguió su trayectoria errática para también chocar contra la contención del camellón central para finalmente quedar sobre el arrollo vehicular.

      Luego del accidente, al lugar acudieron a tomar conocimiento elementos de la Policía Vial de Soledad, siendo el carro retirado con una grúa, en este hecho por suerte no hubo personas lesionadas y se esperaba que el caso no llegara a mayores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Conductor pierde el control y choca contra barda en Río Santiago
        Conductor pierde el control y choca contra barda en Río Santiago

        Conductor pierde el control y choca contra barda en Río Santiago

        SLP

        Redacción

        El vehículo impactó contra una barda y la guarnición, quedando detenido en el arroyo vehicular.

        Choque en puente de Circuito Potosí deja dos personas heridas
        Choque en puente de Circuito Potosí deja dos personas heridas

        Choque en puente de Circuito Potosí deja dos personas heridas

        SLP

        Redacción

        El accidente ocurrió en el puente de Circuito Potosí y la calle 71, dejando dos personas con golpes.

        Encuentran a mujer ahogada en paraje de río en Tamasopo
        Encuentran a mujer ahogada en paraje de río en Tamasopo

        Encuentran a mujer ahogada en paraje de río en Tamasopo

        SLP

        Redacción

        Era originaria del ejido El Chino y sus familiares ya la buscaban al notar su ausencia

        Hallan camioneta abandonada con drogas y cargadores
        Hallan camioneta abandonada con drogas y cargadores

        Hallan camioneta abandonada con drogas y cargadores

        SLP

        Redacción