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Seguridad

Atrapan a supuesto narcomenudista y robacoches de SGS

El detenido fue encontrado en posesión de más de 50 dosis de cristal

Por Redacción

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Atrapan a supuesto narcomenudista y robacoches de SGS
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      Un presunto narcomenudista y robacoches, considerado un objetivo criminal, fue detenido por la Guardia Civil de Soledad, luego de sorprenderlo con más de 50 dosis de metanfetaminas.

      En la colonia Rancho Blanco, agentes municipales aseguraron a Edwin "N", de 30 años, quien intentó evadir a los oficiales a bordo de una motocicleta, originado una persecución que comenzó en la colonia Rancho Nuevo. Cuando dieron con él, le encontraron un total de 55 dosis de cristal. El señalado cuenta con múltiples detenciones relacionados con delitos contra la salud y daños. 

      Inicialmente, Edwin "N" habría sido detectado durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia referida, donde fue visto consumiendo estupefacientes en la vía pública.

      Por lo anterior y para el adecuado desarrollo de las diligencias correspondientes, el sospechoso por narcomenudeo quedó en calidad de detenido, por su posible responsabilidad en delitos contra la salud, siendo trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica y posterior puesta a disposición de la autoridad investigadora. 

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      Cabe mencionar que esta persona es considerada un objetivo criminal dedicado al narcomenudeo y robo de vehículos, ya que durante el registro de sus datos se detectó que cuenta con múltiples detenciones en el presente año.

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