Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO

Elementos de la Policía de Investigación realizaron la detención de un sujeto relacionado con múltiples robos a tiendas de conveniencia de la Zona Metropolitana, especialmente OXXO’s.

Según información obtenida por la Fiscalía General del Estado, Juan Aarón “N” ingresaba a los establecimientos y, con presunta violencia, se apoderaba de efectivo y mercancía diversa.

Asimismo, la FGE informó que dicho sujeto cuenta con 18 carpetas de investigación por el mismo modus operandi, por lo que judicializó uno de los casos, del cual se derivó la emisión de una orden de aprehensión bajo el delito de robo calificado.

La PDI emprendió diversas acciones de campo, con las que se obtuvo la detención del probable responsable en calles de la colonia Plan Ponciano Arriaga de la Capital potosina. Juan Aarón “N” fue recluido en el centro penitenciario de la región, donde enfrentará el proceso penal por este hecho, más los que deriven de las indagatorias que realizan los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación, Industria y Comercio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí