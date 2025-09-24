Detienen a hombre por tentativa de feminicidio

AQUISMÓN.- Policías investigadores capturaron a un hombre que habría atentado contra la vida de su ex concubina en Aquismón.

Se trata de Edder “N”, quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, y por ese motivo fue llevado ante un Juez de Control.

Fue en la localidad de Tanchachin, donde el señalado presuntamente agredió con diversos objetos a su exconcubina, entre estos un arma blanca, hasta que la víctima logró alejarse de dicha persona.

Por el suceso ocurrido el 19 de junio de 2025, la FGESLP aperturó la carpeta de investigación, reuniendo datos de prueba que referían la probable participación de Edder “N” en el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Edder fue detenido en la Capital potosina tras un operativo de la Policía de Investigación (PDI).

Este hombre fue ingresado al centro de reinserción social ubicado en la Delegación La Pila, donde estará enfrentando su proceso penal respectivo ante la autoridad judicial.