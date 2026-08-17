Cae un ladrón de cigarros de Soledad

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Un presunto asaltante fue detenido por la Guardia Civil de Soledad. Se trata de Kevin "N", de 20 años de edad, señalado como presunto responsable del delito de robo con violencia a una tienda en la colonia Villas de Foresta.

Los hechos se registraron sobre la intersección de la calle Lagos de Moreno y Anillo Periférico Oriente, cuando los elementos policiales detectaron la presencia de un sujeto en actitud sospechosa saliendo de una tienda de conveniencia, y al percatarse de la patrulla, el individuo intentó darse a la fuga hacia un vehículo; sin embargo, gracias a la pronta reacción de los oficiales y al uso de mandos verbales, se logró cortarle el paso y desarmarlo en el lugar.

Siguiendo los protocolos de actuación policial, los agentes realizaron una inspección de seguridad, asegurándole una réplica de arma de fuego tipo revólver, así como una mochila que contenía cerca de 48 cajetillas de cigarros de distintas marcas, las cuales son las que habría sustraído. Simultáneamente, el personal operativo brindó atención a la trabajadora del establecimiento, quien refirió haber sido amagada con la supuesta arma de fuego momentos antes para sustraer la mercancía, identificando plenamente al asegurado.

A petición de la parte afectada para formalizar el trámite legal, el detenido fue informado del motivo de su arresto, se le dio lectura a la cartilla de derechos y fue trasladado para su certificación médica, y posterior a las diligencias correspondientes, el presunto responsable y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para definir su situación jurídica.

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