Cae un supuesto narco en delegación de Bocas
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Un presunto vendedor de droga, al que le encontraron dosis de marihuana y cristal, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal que lo sorprendieron mientras realizaban recorridos de seguridad por la delegación de Bocas, perteneciente a esta capital.
Según los hechos, los agentes policiales detectaron a un individuo que se conducía en forma sospechosa cometiendo faltas al Bando de Policía, por lo que determinaron marcarle el alto para realizarle una inspección.
Fue así como a Armando N. de 56 años le encontraron nueve bolsitas de marihuana, catorce dosis de cristal y otras dos de cocaína que presuntamente traía para su venta en esa zona.
Al individuo se le hizo saber que sería detenido y se le leyeron los derechos que lo amparan, siendo remitido ante el Ministerio Público para que le sea definida su situación legal por delitos contra la salud.
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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado indicó que con estas acciones reafirma el compromiso de implementar mayor vigilancia e inteligencia en las cuatro regiones de San Luis Potosí, para combatir conductas delictivas.
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