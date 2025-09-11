logo pulso
Caen 3 con ponchallantas y auto robado en Matehuala

Esfuerzos forman parte del fortalecimiento de la seguridad en la zona Altiplano

Por Redacción

Septiembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Caen 3 con ponchallantas y auto robado en Matehuala

Litigadores de la Fiscalía Gene En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, creamos con acciones concretas la seguridad y prevención que nuestras familias potosinas merecen.

   Un dispositivo de la Guardia Civil Estatal frente a un hotel en el municipio de Matehuala, permitió que se detuviera a Jhosel “N” de 30 años, Dahan “N” de 27 años y a Orlando “N” de 28 años.

   Los presuntos, vinculados a actividades que dañan la actuación de las fuerzas del orden en la zona Altiplano, llevaban consigo 37 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” y un vehículo Honda HRV modelo 2026 color blanco con reporte de robo.

   Estos esfuerzos forman parte del fortalecimiento de la seguridad en la zona Altiplano en un Potosí sin límites.

