Caen 3 con ponchallantas y auto robado en Matehuala

Un dispositivo de la Guardia Civil Estatal frente a un hotel en el municipio de Matehuala, permitió que se detuviera a Jhosel “N” de 30 años, Dahan “N” de 27 años y a Orlando “N” de 28 años.

Los presuntos, vinculados a actividades que dañan la actuación de las fuerzas del orden en la zona Altiplano, llevaban consigo 37 artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas” y un vehículo Honda HRV modelo 2026 color blanco con reporte de robo.

Estos esfuerzos forman parte del fortalecimiento de la seguridad en la zona Altiplano en un Potosí sin límites.

