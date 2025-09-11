Localizan en Soledad 4 plataformas robadas

Derivado de la detención de un individuo que conducía un tractocamión con reporte de robo, y del seguimiento a la investigación de este hecho, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez localizaron cuatro plataformas con reporte de robo, las cuales estaban cargadas con tuberías de acero, ubicadas dentro de una pensión en la colonia Expropiación Petrolera.

Como resultado de labores de investigación por parte de agentes municipales, se localizaron dentro de una pensión en Circuito Potosí Oriente, en la colonia mencionada, cuatro plataformas propiedad de una empresa de transportes, las cuales contaban con reporte de robo, cuyo tractocamión ya había sido localizado por la corporación soledense quedando una persona detenida.

Esta acción generó indagatorias que concluyeron con el aseguramiento señalado, y de la localización de las plataformas al interior de la pensión.

Al lugar acudió la Fiscalía General de la República (FGR), para colocar sellos de clausura, quedando bajo resguardo de su personal con apoyo de policías soledenses, siendo la auroridad federal la que continuará con el proceso correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí