Caen 5 delincuentes en cuatro municipios

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En acciones desplegadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en los 59 municipios de la entidad, se detuvieron a cinco personas por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Uno de los hechos se registró en la colonia Los Magueyes, donde la GCE, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvo a Eduardo "N", de 24 años, tras asegurarle dosis de metanfetaminas, marihuana, mil 500 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

En otra intervención, en el municipio de Villa de Reyes, fueron detenidos Juan "N", de 39 años y Felipe "N", de 45 años, originarios de Jalisco y Guanajuato, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal" y paquetes de cigarros apócrifos. De acuerdo con datos preliminares, son considerados objetivos criminales prioritarios; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo conducente.

Asimismo, en el municipio de Villa de Arriaga fue detenido Carlos "N", de 21 años, luego de que agentes estatales le aseguraran dosis de "cristal" y bolsas con marihuana. Finalmente, en un hecho distinto registrado en Villa de Ramos, fue detenido Francisco "N", de 53 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver abastecida con cartuchos útiles.

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En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró fortalecer las acciones operativas y la coordinación con los tres órdenes de Gobierno para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.