logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Fotogalería

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Caen 5 delincuentes en cuatro municipios

Por Redacción

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Caen 5 delincuentes en cuatro municipios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En acciones desplegadas por la Guardia Civil Estatal (GCE) en los 59 municipios de la entidad, se detuvieron a cinco personas por su probable participación en delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

      Uno de los hechos se registró en la colonia Los Magueyes, donde la GCE, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvo a Eduardo "N", de 24 años, tras asegurarle dosis de metanfetaminas, marihuana, mil 500 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares.

      En otra intervención, en el municipio de Villa de Reyes, fueron detenidos Juan "N", de 39 años y Felipe "N", de 45 años, originarios de Jalisco y Guanajuato, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal" y paquetes de cigarros apócrifos. De acuerdo con datos preliminares, son considerados objetivos criminales prioritarios; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes determinen lo conducente.

      Asimismo, en el municipio de Villa de Arriaga fue detenido Carlos "N", de 21 años, luego de que agentes estatales le aseguraran dosis de "cristal" y bolsas con marihuana. Finalmente, en un hecho distinto registrado en Villa de Ramos, fue detenido Francisco "N", de 53 años, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver abastecida con cartuchos útiles.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su informe, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró fortalecer las acciones operativas y la coordinación con los tres órdenes de Gobierno para preservar la paz y la tranquilidad de las familias potosinas en las cuatro regiones del estado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Asegura FGR armas, inhibidores de señal y vehículos en Simón Díaz
      Asegura FGR armas, inhibidores de señal y vehículos en Simón Díaz

      Asegura FGR armas, inhibidores de señal y vehículos en Simón Díaz

      SLP

      Redacción

      Agentes federales realizaron un cateo en la calle Francisco Martínez de la Vega

      Suman cuatro casos de extorsión desde penales en 2026
      Suman cuatro casos de extorsión desde penales en 2026

      Suman cuatro casos de extorsión desde penales en 2026

      SLP

      Rubén Pacheco

      Modificaciones al Código Penal permiten procesar por este delito a personas con celulares en los centros de reclusión

      Cuatro heridos deja volcadura en Libramiento Valles-Tamuín
      Cuatro heridos deja volcadura en Libramiento Valles-Tamuín

      Cuatro heridos deja volcadura en Libramiento Valles-Tamuín

      SLP

      Huasteca Hoy

      Paramédicos de Cruz Roja y personal de Capufe brindaron auxilio a los ocupantes de una camioneta

      Video | Chocan cuatro vehículos en carretera a Matehuala
      Video | Chocan cuatro vehículos en carretera a Matehuala

      Video | Chocan cuatro vehículos en carretera a Matehuala

      SLP

      Redacción

      Peritos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el carril derecho para retirar vehículos