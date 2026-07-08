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Seguridad

Caen cuatro mujeres y un hombre con drogas

Los señalan como vendedores y generadores de hechos violentos

Por Redacción

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Caen cuatro mujeres y un hombre con drogas
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      En distintos operativos, cuatro mujeres y dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal como presuntos vendedores de droga y generadores de violencia, les aseguraron decenas de dosis que traían para su venta.

      Los dispositivos de seguridad se implementaron en distintos municipios en coordinación también con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

      En San Luis Potosí, la GCE detuvo a Uriel "N", presunto distribuidor de estupefacientes, a quien se le aseguraron diversas dosis de "cristal", cocaína y marihuana, mientras que en la delegación La Pila fue detenido Saúl "N", de 18 años de edad, a quien se le aseguraron dosis de diferentes estupefacientes.

      En acciones diferentes, en el municipio de Ciudad Valles, se detuvieron a tres mujeres identificadas como Wendy "N", de 23 años de edad; Danna "N", de 21 años, y Susana "N", de 20 años, a quienes se les aseguraron cerca de 300 gramos de marihuana distribuidos en dosis individuales.

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      Las mujeres fueron detectadas cuando andaban a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo de color planta, además del enervante también traían al menos trece artefactos de varilla conocidos como ponchallanas.

      Finalmente, en la colonia Vista Hermosa, también en Ciudad Valles, fue detenida Ximena "N", de 18 años, tras asegurarle unas veinte dosis de marihuana.

      Posteriormente, las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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