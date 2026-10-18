Detienen a dos presuntos ladrones de motocicletas en la colonia Industrial
Elementos de la GCE aseguraron tres unidades e identificaron a los implicados como objetivos prioritarios en la capital potosina.
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SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.— Tras labores de vigilancia e inteligencia, agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvieron en la colonia Industrial a Tareck "N", de 24 años, y a Pedro "N", de 23 años, señalados como objetivos prioritarios por su presunta vinculación en el robo recurrente de motocicletas en la capital y su zona metropolitana.
Durante la intervención operativa, el personal de seguridad aseguró tres motocicletas: dos con reporte de robo —una de ellas hurtada sin violencia— y una tercera que presentaba alteraciones en los números de identificación.
Tanto los detenidos como los vehículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones e integrará la carpeta correspondiente para determinar su situación jurídica.
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