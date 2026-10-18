logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas

Martínez Miranda advierte sobre el impacto de aranceles y la necesidad de confianza empresarial para impulsar inversión y empleo.

Por El Universal

Octubre 18, 2026 12:39 p.m.
A
Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La defensa de la soberanía nacional, de los mexicanos que radican en Estados Unidos y de los intereses del país debe estar por encima de las diferencias políticas, advirtió el presidente del Senado de la República, Higinio Martínez Miranda.


      El legislador destacó que la política exterior del gobierno federal es una de las funciones estratégicas del Estado, por su importancia para proteger los intereses nacionales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Recordó que millones de mexicanos que podrían ser expulsados de Estados Unidos han contribuido "a hacer grande" a ese país, y advirtió que la imposición de aranceles a los productos mexicanos genera problemas a ambos lados de la frontera.
      Martínez Miranda consideró indispensable generar confianza entre los empresarios nacionales y extranjeros para impulsar la inversión y la creación de empleos, así como combatir la inseguridad y la delincuencia, a fin de que los mexicanos no se vean obligados a buscar mejores condiciones de vida en otro país.
      Señaló que las coincidencias entre las múltiples fuerzas políticas contribuyen a construir acuerdos y las diferencias permiten examinar las decisiones públicas desde distintas perspectivas, por lo que ambas son indispensables en un Estado democrático.
      Sin embargo, subrayó que la política exterior debe estar por encima de las diferencias políticas, por legítimas que sean. En ese sentido, señaló que las y los senadores tienen la responsabilidad de vigilar que quienes estén a cargo de esta función estratégica se apeguen a los principios establecidos en la Constitución Política: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, la lucha por la paz y la seguridad internacionales, así como la promoción y protección de los derechos humanos.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas
      Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas

      Defensa de soberanía debe estar por encima de diferencias políticas

      SLP

      El Universal

      Martínez Miranda advierte sobre el impacto de aranceles y la necesidad de confianza empresarial para impulsar inversión y empleo.

      Elección 2027: Morena enfrenta reto con 17 gubernaturas en disputa
      Elección 2027: Morena enfrenta reto con 17 gubernaturas en disputa

      Elección 2027: Morena enfrenta reto con 17 gubernaturas en disputa

      SLP

      El Universal

      Integralia advierte sobre riesgos como financiamiento ilícito y violencia política en la elección de 2027.

      Xochimilco presenta ruta del Cempasúchil con música y leyendas en canales
      Xochimilco presenta ruta del Cempasúchil con música y leyendas en canales

      Xochimilco presenta ruta del Cempasúchil con música y leyendas en canales

      SLP

      El Universal

      El paseo ofrece música prehispánica, leyendas locales y paradas para disfrutar el amanecer o atardecer.

      Plaga de cucarachas en hospital del IMSS de Tepeji del Río, Hidalgo
      Plaga de cucarachas en hospital del IMSS de Tepeji del Río, Hidalgo

      Plaga de cucarachas en hospital del IMSS de Tepeji del Río, Hidalgo

      SLP

      El Universal

      La falta de camas, camillas y deficiencias en lavandería agravan la situación en el hospital del IMSS.